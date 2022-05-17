Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 23 февраля

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных фондовых индикаторов, вечером во вторник превысил рубеж 1200 пунктов впервые с 23 февраля на фоне улучшения внешней конъюнктуры и задержки с принятием Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций.

К 18:38 по Москве индекс РТС вырос до 1200,76 пункта (+2,3%), индекс МосБиржи составил 2424 пункта (+2,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 8,1%.

В лидерах роста выступают расписки TCS Group (+8,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+7,6%), акции "Татнефти" (+6,2%) и "Газпрома" (+5,7%).