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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ

Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ
Жозеп Боррель
Фото: Olivier Matthys - OM/EU Pool/Getty Images

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран ЕС не смогли в понедельник добиться общей позиции по шестому пакету санкций против России, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"Мы не смогли согласовать шестой пакет. Этот вопрос вернется на рассмотрение постоянных представителей стран ЕС, они продолжат обсуждение", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, "стали разногласия по поводу эмбарго на нефть".

Ранее постпреды уже пытались согласовать пакет санкций против России, после чего вопрос передали как раз главам МИД.

ЕС Россия Жозеп Боррель
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