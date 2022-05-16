Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран ЕС не смогли в понедельник добиться общей позиции по шестому пакету санкций против России, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В миреБоррель выразил сомнение в скором решении вопроса о запрете импорта нефти из РФЧитать подробнее
"Мы не смогли согласовать шестой пакет. Этот вопрос вернется на рассмотрение постоянных представителей стран ЕС, они продолжат обсуждение", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, "стали разногласия по поводу эмбарго на нефть".
Ранее постпреды уже пытались согласовать пакет санкций против России, после чего вопрос передали как раз главам МИД.