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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

WSJ сообщила, что США предлагают ЕС ввести пошлины на импорт нефти из РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - США обсуждают с Евросоюзом способы ограничить рост цен на энергоресурсы на мировом рынке, который, как ожидается, будет вызван европейским эмбарго на импорт российской нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском Минфине.

Одним из рассматриваемых способов является введение пошлин на импорт энергоресурсов из РФ, отмечают источники.

По их словам, США предлагает ЕС рассмотреть и такой возможный механизм сдерживания цен, как создание картеля покупателей, которое лишило бы Россию возможности пользоваться преимуществами роста рынка, и позволило бы удерживать стабильные цены на нефть для покупателей из Европы и других регионов.

Штаты заинтересованы в принятии мер, способных как можно быстрее сократить доходы России от продажи энергоресурсов, и поэтому пошлины могут появиться еще до введения эмбарго на импорт российской нефти, которое многие страны ЕС планируют до конца текущего года, отмечают источники.

США ЕС
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