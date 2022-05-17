Совет директоров МТС рекомендовал выплату дивидендов за 2021г в 33,85 руб./акция

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 33,85 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Совокупный объем дивидендов по итогам года может составить 66,33 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров, на котором будет утверждаться выплата дивидендов, состоится 22 июня в заочной форме.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля.