Крупнейший акционер АФК "Система" ожидает выплат дивидендов МТС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Основатель и крупнейший акционер ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков ожидает дивидендных выплат от ключевого актива из портфеля корпорации - ПАО "МТС".

"Думаю, что да", - ответил он журналистам в ходе Кавказской инвестиционной выставки на вопрос, будет ли МТС выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Прежняя дивполитика МТС, рассчитанная на период 2019-2021 гг., предусматривала выплаты акционерам не менее 28 рублей на обыкновенную акцию (56 рублей на ADR) ежегодно. Выплаты происходили двумя частями в течение календарного года: по результатам предыдущего года и промежуточные дивиденды за I полугодие текущего года.

В сентябре 2021 г. акционеры МТС утвердили промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2021 года в 10,55 рубля на акцию (21,10 рубля на АДР), общая сумма промежуточных дивидендов составила 21,08 млрд рублей.

Выплаты финальных дивидендов за 2021 год завершились в августе 2022 года. Их размер составил 33,85 рубля на обыкновенную акцию, совокупный объем - 66,33 млрд рублей.

Рынок ожидал принятия новой дивполитики на 2022-2024 гг. еще в прошлом году, однако решение было отложено на фоне макроэкономической неопределенности и отказа многих компаний от выплаты дивидендов в 2022 году.