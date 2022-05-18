Нефть Brent подорожала до $112,4 за баррель после снижения цены накануне

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки демонстрируют умеренный рост утром в среду после снижения накануне, вызванного перспективами увеличения поставок топлива из Венесуэлы.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по московскому времени в среду составляет $112,37 за баррель, что на $0,44 (0,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,31 (2%), до $111,93 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $113,29 за баррель, что на $0,89 (0,79%) больше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость фьючерса снизилась на $1,8 (1,6%), до $112,40 за баррель.

Накануне СМИ сообщили, что власти Соединенных Штатов ослабили некоторые санкции в отношении Венесуэлы в надежде на возобновление переговоров между оппозицией и правительством Николаса Мадуро.

В частности, агентство Associated Press написало со ссылкой на источники в Вашингтоне, что нефтегазовый гигант Chevron Corp. получил возможность начать переговоры с венесуэльской компанией PDVSA о возобновлении лицензии, хотя пока не имеет возможности добывать нефть или экспортировать её из страны.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что США отказались от ограничительных мер, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний на венесуэльской территории. Она ожидает, что после этого решения Вашингтон начнёт движение "в сторону полной отмены незаконных санкций, которые оказывают влияние на весь наш народ".

Тем временем Американский институт нефти (API) в ночь со вторника на среду сообщил, что запасы нефти в США по итогам минувшей недели сократились на 2,45 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками роста на 1,53 млн баррелей.

Управление энергетической информации (EIA) обнародует официальные данные о запасах в среду в 17:30 по московскому времени. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что отчет укажет на увеличение резервов нефти за неделю, завершившуюся 13 мая, на 1,38 млн баррелей, а также на сокращение запасов бензина на 1,33 млн баррелей.