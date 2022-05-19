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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:55

Brent подешевела до $108,91 за баррель

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются третью сессию подряд на опасениях о глобальном росте экономики и спросе на топливо.

К 17:45 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,18%), до $108,91 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,82 (0,75%) - до $108,77 за баррель.

Накануне обе эталонные марки подешевели на 2,5%.

Страхи инвесторов по поводу падения мирового спроса на топливо усиливаются, что оказывает негативное влияние на нефтяной рынок.

Не смогли исправить ситуацию даже данные о падении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,39 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах снизились на 4,78 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,24 млн баррелей. Аналитики ожидали их уменьшения соответственно на 1,4 млн баррелей и 600 тыс. баррелей.

Brent WTI США
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