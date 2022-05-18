Инфляция в Британии в апреле ускорилась до 9%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2022 года потребительские цены в Великобритании взлетели на 9% в годовом измерении, показали данные Национального статистического управления (ONS). Рост стал рекордным более чем за 40 лет.

В марте потребительские цены в Британии выросли на 7%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали потребительскую инфляцию в апреле на уровне 9,1%, так же как и эксперты Trading Economics.

Потребительские цены выросли на 2,5% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 2,6%. В марте цены увеличились на 1,1% к февралю.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) выросли в апреле на 6,2% в годовом выражении после подъема на 5,7% в марте. Индекс CPI Core в помесячном выражении поднялся на 0,7% после роста на 0,9% месяцем ранее. Эксперты ожидали повышения показателя в апреле в годовом выражении на 6,2%, в помесячном - на 0,8%.

Розничные цены (индекс RPI) подскочили на 11,1% в годовом выражении после роста на 9% месяцем ранее. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.