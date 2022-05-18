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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Инфляция в еврозоне в апреле стабилизировалась у 7,4%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В апреле потребительские цены в еврозоне выросли на 7,4% в годовом выражении, показали окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция в регионе осталась на уровне предыдущего месяца, который является максимальным с начала расчета данных. В настоящее время инфляция в валютном блоке более чем в три раза превышает 2%-ный целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Предварительно было объявлено о повышении потребительских цен в апреле на 7,5%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра этой оценки.

Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,6%, замедлившись по сравнению с 2,4% в марте.

По данным Eurostat, энергоресурсы подорожали на 37,5% по сравнению с апрелем прошлого года (предварительная оценка - 38%).

Продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 6,3%, промышленные товары - на 3,8%, услуги - на 3,3%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце увеличились на 3,5% в годовом выражении по сравнению с 2,9% в марте.

В Евросоюзе инфляция в марте ускорилась до 8,1% в годовом выражении с мартовских 7,8%.

Евросоюз ЕЦБ еврозона Eurostat
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