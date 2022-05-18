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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

РЖД в 2022 году ждут дефицита инвестпрограммы в объеме 220-246 млрд рублей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" рассматривает три варианта финплана на 2022 год, предполагающие дефицит инвестпрограммы в объеме 221-246 млрд рублей в зависимости от комплекса мер по снижению дефицита, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В разных вариантах в разных комбинациях предусмотрены докапитализация РЖД из "ВЭБ.РФ" на 82 млрд рублей, отсрочка по уплате страховых взносов на третий квартал и тарифные решения в разном объеме.

Все варианты предлагают отмену понижающих коэффициентов на перевозку угля на сумму 25-35,8 млрд рублей и дополнительную индексацию тарифов с 1 июня на 1,4-11% (в зависимости от варианта), пишет газета.

Наибольшая индексация позволяет избежать отсрочки выплаты страховых взносов и докапитализации из "ВЭБ.РФ", дает дополнительные доходы в 126,1 млрд рублей, и при реализации этого варианта дефицит инвестпрограммы на 2022 год составит 246,3 млрд рублей.

Наименьшая индексация предполагает и докапитализацию, и отсрочку страховых взносов, приносит 161,8 млрд рублей дополнительных доходов и сводит дефицит до 220,6 млрд рублей. Промежуточный вариант - с докапитализацией из ВЭБа, без отсрочки и с индексацией на 5,5% - предполагает такой же дефицит в 220,6 млрд рублей. Один из собеседников издания говорит, что именно этот вариант рассматривается как основной.

Инвестпрограмма на этот год была сверстана в рекордном объеме - 1,03 трлн рублей. Однако она была ориентирована на другой уровень доходов. РЖД ожидают снижения доходов от грузоперевозок по итогам года на 197 млрд рублей, рассказали собеседники газеты; прогноз падения погрузки и грузооборота по итогам года - 5% и 6,3% соответственно. Погрузка за четыре месяца сократилась относительно уровня 2021 года на 1,1%, в апреле она упала на 5% к апрелю прошлого года. Заметно сократилась погрузка на экспорт: на 10,2% к январю-апрелю 2021 года.

При этом дефицит инвестпрограммы свыше 200 млрд рублей ожидается уже с учетом докапитализации РЖД из ФНБ на 250 млрд рублей, решение о которой было принято в апреле, то есть этой госпомощью не покрывается.

Оценка дефицита в 200 млрд рублей выглядит минимально возможной, сказал изданию глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. По его мнению, индексация тарифов сейчас наихудшее решение с учетом тех условий, в которых работают грузоотправители, так как значительная индексация нанесет ущерб экономике, а маленькая не приведет к росту доходов, но при этом создаст существенный дисбаланс на рынке. Такой инструмент, как отсрочка страховых выплат, наоборот, очень удачный, к нему сейчас широко прибегают в ряде отраслей. В мобилизационной экономике, говорит Бурмистров, государство, регулирующее валютный курс и движение капиталов, имеет возможность перераспределять средства и может направить их на помощь РЖД.

По мнению аналитика, возможно, монополии сейчас при низком курсе рубля имеет смысл создать валютный резерв для будущего обслуживания валютных долгов, если их планируется когда-то погашать. Что касается инвестпрограммы, то, отмечает эксперт, сейчас имеет смысл заморозить инвестиции в проекты на Северо-Западе и максимально сосредоточить внимание на БАМе и Транссибе, равно как и проектах, разгружающих их (например, на Северном широтном ходе). Также стоит обратить внимание на инвестиции в расширение провозных способностей на юге и развитие пассажирского сообщения, так как неизбежна техническая деградация авиапарка Boeing и Airbus, а закрытие аэропортов на юге с учетом ситуации на Украине будет затяжным.

РЖД ВЭБ.РФ ФНБ Украина БАМ Транссиб Михаил Бурмистров
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