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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Тарифы РЖД могут проиндексировать для компенсации спада грузооборота

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительство скоро может принять решение об индексации грузовых тарифов ОАО "РЖД", доходы которого падают из-за сокращения погрузки. Как сообщили журналистам в секретариате Андрея Белоусова, об этом первый вице-премьер заявил на совещании с грузоотправителями в пятницу.

"В условиях переориентации грузопотоков перед РЖД стоят задачи по бесперебойному обеспечению продукцией внутреннего рынка и удовлетворению спроса на перевозки на наиболее востребованных экспортных направлениях, а также обеспечению безопасности перевозочного процесса и необходимости развития провозных и пропускных способностей. Решать их компании предстоит в условиях общего снижения погрузки и грузооборота, удорожания кредитных ресурсов и инфляционного давления", - отметили в секретариате.

Общий объем выпадающих доходов РЖД оценивается в сумму более 620 млрд руб. При этом компания увеличивает план закупок подвижного состава, чтобы поддержать машиностроителей и обеспечить загрузку производственных отраслей, цитирует секретариат Белоусова.

"Напомню, что инвестиционная программа ОАО "РЖД" существует не только для обеспечения провозных мощностей, но и чтобы обеспечить ритмичность загрузки мощностей металлургов", - отметил Белоусов.

По его словам, за счет индексации тарифов будет покрыта меньшая часть выпадающих доходов РЖД - основную нагрузку берет на себя бюджет. В частности, дефицит финансирования сокращен более чем на 290 млрд рублей путем предоставления РЖД средств ФНБ на инвестиционную программу и отсрочек по уплате страховых взносов. Также оптимизированы затраты инвестиционной программы и операционные расходы компании.

"Более 70% расходов правительство приняло на себя. Нагрузка на бюджет в три раза превышает тот объем средств, который может быть получен в результате повышения тарифов", - сказал Белоусов.

РЖД Андрей Белоусов Правительство ФНБ
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