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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Власти РФ смягчают требование по продаже валютной выручки для отдельных экспортеров

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Отдельные российские компании могут продавать меньшую долю валютной выручки, чем нормативно закрепленные 80%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Сейчас происходит определенная либерализация продажи валютной выручки. Мы (сразу после введения жестких санкций против РФ из-за конфликта на Украине в конце февраля - ИФ) вернулись к продаже валютной выручки, помните, там 80%. Сейчас приняли решение о том, чтобы уменьшать эти продажи на сумму погашения долгов перед российскими банками. Мы для отдельных компаний (у нас есть инструмент) даже устанавливаем более низкие уровни этой продажи", - сказал Силуанов.

Он отметил, что сейчас, по мере стабилизации ситуации в российской экономике, появилась возможность снимать ограничения, которые были введены как меры экстренного реагирования.

Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки в течение трех дней (затем срок увеличили до двух месяцев) была установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года №79. В марте был опубликован другой президентский указ, допускающий возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей. О том, что какие-то компании пользуются этими послаблениями, ранее публично не сообщалось.

Норматив обязательной продажи для сырьевых экспортеров, которые приносят основную валютную выручку, ЦБ ранее предложил снизить с 80% до 50%. Пока это предложение, озвученное в конце апреля, не реализовано.

Минфин РФ
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