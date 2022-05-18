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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

НБУ прогнозирует сокращение ВВП Украины на треть в 2022 году в лучшем случае

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Падение украинской экономики на треть в 2022 году - это самый оптимистичный сценарием, а быстрое ее восстановление в 2023 году возможно при завершении военной операции и масштабной поддержке партнеров, считает заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук.

Военная операция на Украине

Он сказал об этом "Интерфаксу" и добавил, что возможны и худшие сценарии.

Комментируя прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), согласно которому ВВП Украины после спада на 30% в текущем году в следующем возрастет на 25%, Николайчук согласился, что такой сценарий возможен при выполнении ряда условий.

"Одно из них, конечно, завершение военных действий. Второе - это продолжение масштабной поддержки Украины со стороны международных партнеров. При таких условиях такое стремительное восстановление может действительно реализоваться", - полагает замглавы Нацбанка.

По его словам, у НБУ есть базовый прогноз на этот год, который был опубликован только в сокращенном варианте после заседания апрельского монетарного комитета, а на 2023 год прогноз пока отсутствует.

"У каждой организации свой подход к прогнозированию. Пока мы не видели особого смысла делать среднесрочные прогнозы. Нам нужны макроэкономические прогнозы, прежде всего, для принятия решений по монетарной политике. Пока с учетом уровня неопределенности и нашего текущего инструментария, мы решили, что нам достаточно будет просчитать возможные сценарии для этого года и в дальнейшем корректировать свои действия", - пояснил Николайчук.

Всемирный банк в апрельском прогнозе оценил возможное падение украинской экономики в этом году в 45,1%, а в 2023 году - восстановление на 2,1%.

МВФ ожидает спада на 35% в этом году, не давая прогнозов на следующие годы.

НБУ Сергей Николайчук Украина ЕБРР ВБ МВФ
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