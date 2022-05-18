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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Еврокомиссия предложила выделить Украине еще 9 млрд евро помощи

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предложила выделить Украине еще один пакет макрофинансовой помощи - до 9 млрд евро в 2022 году, заявила в размере 9 млрд евро, сообщила в твиттере председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

ЕК предлагает создать вместе с Киевом программу восстановления украинской экономики и объединить на этом направлении усилия стран-членов ЕС, международных спонсоров, финансовых институтов и других партнеров. По словам фон дер Ляйен, восстановление экономики должно идти за счет сочетания инвестиций и реформ. Помощь Европы со временем поможет Украине идти по пути становления.

Председатель ЕК также напомнила о наращивании оборонных расходов странами ЕС и отметила необходимость координации при тратах этих средств. Она намерена создать со странами ЕС целевую рабочую группу, которая займется совместным планированием оборонных поставок.

Еврокомиссия Украина Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
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