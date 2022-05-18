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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

"Мечелу" разрешили сохранить листинг ADR на NYSE

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций удовлетворила заявление "Мечела" о продолжении обращения его депозитарных расписок за пределами России, сообщила компания.

ADR на обыкновенные акции "Мечела" обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (1 ADR равна 2 акциям). Также в Нью-Йорке размещены привилегированные акции компании (ADS). Одна ADS равна 1/2 привилегированной акции.

Игорь Зюзин вместе с членами семьи контролирует 51,54% обыкновенных акций "Мечела", в свободном обращении находится 48,46% акций.

В апреле в России вступил в силу закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках и обязывает эмитентов провести делистинг уже существующих. До 5 мая российские компании могли подать в российский Минфин заявку с просьбой разрешить им сохранить депозитарную программу.

NYSE Мечел Минфин США Нью-Йорк
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