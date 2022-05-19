Чиновники разрешили "ФосАгро" сохранить листинг за рубежом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила ПАО "Фосагро" сохранить зарубежную программу депозитарных расписок и оставить в обращении выпущенные в ее рамках бумаги, сообщила компания.

Разрешение действует бессрочно. Заявку на сохранение листинга "Фосагро" подала 29 апреля.

Ранее разрешение на сохранение листинга за рубежом получили "Норникель", "Татнефть", "НОВАТЭК", НЛМК, "Полюс", "Мечел", "Северсталь", "Лента", En+, АФК "Система".

Конкурент "ФосАгро", "Акрон", решил отказаться от листинга GDR на Лондонской фондовой бирже. "Акрон" ожидает, что последним днем обращения расписок станет 24 мая.

Семья Гурьевых через траст и напрямую контролирует 48,5% акций "ФосАгро", ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко - 21%. В свободном обращении находится 30,5% акций. GDR компании обращаются на Лондонской фондовой бирже (1 акция равна 3 GDR).