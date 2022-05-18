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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

"Северсталь" получила разрешение на сохранение листинга на Лондонской бирже

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия РФ по мониторингу иностранных инвестиций разрешила "Северстали" продолжить программу выпуска глобальных депозитарных расписок (GDR) за рубежом на неограниченный срок, говорится в сообщении компании.

Экономика"Северсталь" запросила у депозитария DR-программы данные о шагах для делистингаЧитать подробнее

Согласно действующему российскому законодательству обыкновенные акции, зарегистрированные в качестве депозитарных расписок, по-прежнему будут предоставлять права на получение дивидендов и голосование на общих собраниях акционеров. Владельцы GDR также имеют право конвертировать свои расписки в обыкновенные акции.

Депозитарные расписки "Северстали" котируются на Лондонской фондовой бирже, торги ими в настоящее время приостановлены.

Северсталь Лондонская биржа
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