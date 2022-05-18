"Мираторг" в рамках импортозамещения начал выпуск кормов для ценных пород рыб

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в рамках импортозамещения запустил производство кормов для ценных пород рыб, в первую очередь форели.

Как сообщается в пресс-релизе холдинга, производственная линия рыбных кормов запущена в апреле на предприятии "Мираторга" в Пристенском районе Курской области, где уже производится порядка 100 наименований продукции (в частности, корма для кошек и собак класса премиум и суперпремиум). Мощность завода позволяет выпускать до 46,5 тыс. тонн различной продукции в год.

Согласно пресс-релизу, для кормления молоди форели выпускаются гранулированные корма, в состав которых входит рыбная мука, зерновые, куриный жир, рыбий жир, аминокислоты, витаминно-минеральный комплекс и пр.

"АПХ "Мираторг" планирует постепенно наращивать производство и ассортимент кормов для обеспечения растущей потребности рыбоводных заводов Карелии, Мурманска и других регионов. По рыбоводно-биологическим характеристикам они не уступают зарубежным аналогам, что в перспективе, за счет экономической и физической доступности, будет способствовать импортозамещению", - подчеркивается в пресс-релизе.

Инвестиции в завод по производству кормов в Пристенском районе оцениваются в 4,8 млрд рублей, уточняет пресс-служба.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, торговая сеть. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка". Владельцами "Мираторга" являются Виктор и Александр Линники.

По оценке Союза комбикормщиков, в прошлом году потребление комбикормов для ценных пород рыб в РФ составило 137 тыс. тонн, при этом собственное производство – всего около 20 тыс. тонн. Всего РФ выпускает около 580 тыс. тонн комбикормов для рыбы, но большинство из них – порядка 400 тыс. тонн – предназначено для карповых видов.