Минсельхоз не встревожен уходом с продовольственного рынка зарубежных компаний

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Минсельхозе спокойно относятся к уходу зарубежных компаний с российского продовольственного рынка, поскольку на полках остаются качественные продукты, но при этом следят за ситуацией, заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин.

"Меняются конечные держатели активов. Это говорит только о том, что кто-то другой будет получать прибыль. Ну, мы к этому относимся спокойно", - сказал он на бизнес-конференции "Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 году".

По его словам, появляются новые инвесторы, о которых раньше не говорили.

"Люди с финансовыми ресурсами, с новым взглядом на отрасль также входят в агробизнес и вкладываются в новые проекты", - сказал он.

"Поменялся собственник, но продукция как была на полках магазинов, она так и присутствует. Качество как было обеспечено, так и обеспечивается. Люди, которые трудились на этих предприятиях, как работали, так и работают, - заявил замминистра. - Мы сейчас достаточно внимательно следим за этими новостями, но изменение структуры собственности постоянно происходило. Это не проблема".

Ключевым он считает продолжение работы всех предприятий отрасли.

"И даже в тех заявлениях в прессе, о которых мы говорим, всегда красной нитью идет и подчеркивается, что вопрос сохранения производства является необсуждаемым и безусловным", - сказал Разин.