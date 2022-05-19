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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

ГК Yadro после отказа Nokia от СП создала "дочку" по производству базовых станций

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ООО "Группа компаний "Ядро" (ГК Yadro) создало дочернюю компанию ООО "Ядро Центр Технологий Мобильной Связи", свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Среди основных видов деятельности нового ООО указаны научные исследования и разработки, а также производство коммуникационного оборудования.

Как сообщили "Интерфаксу" в ГК Yadro, новое подразделение займется разработкой и производством оборудования для сетей мобильной связи 4G и 5G после того, как Nokia отказалась от создания СП в этой сфере.

"На фоне спецоперации на Украине Nokia отказалась учреждать с Yadro совместное предприятие по разработке и выпуску базовых станций LTE, о чем компании договорились осенью прошлого года. Однако в Yadro не намерены отказываться от разработки сетевого оборудования", - сказали в пресс-службе компании.

Yadro продолжит работу над созданием линейки RAN-продуктов для мобильных сетей 4/5 поколений, сказал гендиректор группы Yadro Алексей Шелобков, слова которого передала пресс-служба.

По словам Шелобкова, сейчас формируется команда инженеров проекта, значительная часть которых работала в R&D-центрах западных вендоров, ушедших из России.

Шелобков подчеркнул, что компания полностью выдерживает сроки строительства и запуска завода полного цикла в Дубне, где будет, в том числе, производиться сетевое оборудование.

Yadro и Nokia в конце ноября 2021 года подписали соглашение о намерении создать СП по производству сетевого оборудования. Выпуск этого оборудования планировалось осуществлять, в том числе, на заводе в Дубне, строительство которого было запущено в декабре.

Предполагается, что строительство завода стоимостью 6 млрд рублей завершится в IV квартале 2022 года, его запуск запланирован во II-III квартале 2023 года, а выход на максимальную производительность – в IV квартале 2023 года. Предприятие сможет выпускать более 1 млн единиц техники в год.

Группа компаний Ядро ГК Yadro Ядро Центр Технологий Мобильной Связи Nokia Дубна
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