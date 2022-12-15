"Ростелеком" заключил с Yadro форвардный контракт на выпуск базовых станций 2G/4G

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" заключило с ООО "Группа компаний "Ядро" (ГК Yadro) форвардный контракт на разработку и производство базовых станций стандартов GSM/LTE, сообщил журналистам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Это первый форвардный контракт на производство отечественных базовых станций, уточнил, он.

Контракт сроком до 2030 года разделен на несколько этапов, его стоимость составляет "десятки миллиардов рублей", сказал глава "Ростелекома". Объем поставок станций он не назвал.

Сейчас "Ростелеком" обсуждает заключение аналогичного контракта еще одним производителем - компанией "Булат", а также с группой разработчиков софта и коммутаторов.

"Поэтому в целом эта работа будет идти по нескольким направлениям. Но, возможно, в следующем году мы какие-то решения - в первую очередь, для УЦН (проект устранения цифрового неравенства- ИФ) - протестируем", - сказал Осеевский.

Осеевский в августе впервые сообщил, что крупнейшие российские телеком-операторы в рамках механизма индустриальных центров компетенций (ИЦК) планируют подписать с отечественными производителями телеком-оборудования форвардные контракты.

Позднее в "Ростелекоме" сообщали, что в рамках ИЦК отобрано три проекта: подсистема базовых станций стандартов 2G/4G/5G операторского класса; базовая станция стандарта 2G/4G для проекта УЦН и корпоративных сетей связи; программное обеспечение ярда мобильных сетей связи. Общая стоимость этих проектов оценивается в 30 млрд рублей.

В компании уточняли, что наиболее приоритетной для операторов является разработка базовой станции 4G с возможным дальнейшим развитием для сети 5G. Проектом будет заниматься "ИКС-Холдинг" (в него входит Yadro - ИФ), говорили в "Ростелекоме". Якорным заказчиком в рамках ИЦК является "Ростелеком". Помимо "Ростелекома", контракты, как ожидается, подпишут также "Мегафон" и "Вымпелком".

Второй проект предусматривает разработку базовой станции стандартов 2G/4G, которая призвана одновременно обеспечить качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет, что является важным для малых населенных пунктов. Разработчиком выступает объединение, созданное специально для этого проекта - кооперация компаний НТР и "Булат". Разработчиком третьего проекта - ядра мобильной сети - является "Протей". Цель проекта - создание ПО для ядра мобильных сетей связи. Якорным заказчиком готов выступить Tele2, который также планирует в ближайшее время подписать форвардный контракт с разработчиком. "

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что министерство будет оказывать точечную финансовую поддержку производителям телеком-оборудования под заключенные форвардные контракты. Он также говорил, что отечественные базовые станции, созданные в рамках данной кооперации, будут, в первую очередь, апробироваться в регионах.