Цена нефти Brent поднялась до $110,69 за баррель после падения накануне

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в четверг, корректируясь после падения по итогам предыдущей сессии.

Растущие опасения возможной рецессии в США в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) привели к обвалу фондового рынка в среду, что повлекло за собой спад на нефтяном рынке, несмотря на данные о сокращении запасов в США.

"Данные о запасах говорят в пользу подъема цен на нефть, однако учитывая опасения рецессии, эти данные не имеют значения", - отмечает аналитик по американским рынкам Kpler Мэтт Смит, слова которого приводит Market Watch.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве в четверг составляет $110,69 за баррель, что на $1,58 (1,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,82 (2,5%), до $109,11 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,55 за баррель, что на $0,96 (0,88%) выше итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов опустилась на $2,81 (2,5%), до $109,59 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,39 млн баррелей – до 420,82 млн баррелей, что на 14% ниже среднего уровня за последние пять лет, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста запасов на 2 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, сократились на 2,4 млн баррелей, до 25,8 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей неделей - до 11,9 млн б/с.

Товарные запасы бензина снизились на 4,78 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,24 млн баррелей. Аналитики ожидали их уменьшения соответственно на 1,4 млн баррелей и 600 тыс. баррелей.

Подъем цен на нефть в четверг является технической коррекцией, говорит управляющий партнер SPI Asset Management. Рынок высоко волатилен, и при этом у инвесторов достаточно причин играть на понижение, отмечает эксперт. Среди факторов, которые могут способствовать спаду на нефтяном рынке, он отмечает, в частности, сигналы возможного ослабления Штатами санкций в отношении Венесуэлы.

Накануне агентство Associated Press написало со ссылкой на источники в Вашингтоне, что нефтегазовый гигант Chevron Corp. получил возможность начать переговоры с венесуэльской компанией PDVSA о возобновлении лицензии, хотя пока не имеет ресурсов для добычи или экспорта нефти из этой страны.