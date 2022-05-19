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Cisco в III финквартале получил выручку ниже ожиданий

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc в третьем квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль на 6,3%, однако выручка оказались хуже ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 апреля, составила $3,044 млрд, или 73 цента в расчете на акцию, по сравнению с $2,863 млрд, или 68 центов на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до 87 центов с 83 центов на акцию.

Выручка повысилась на 0,3% – до $12,835 млрд с $12,803 млрд в прошлом году.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 86 центов на акцию при выручке в $13,37 млрд. Сама компания прогнозировала увеличение выручки на 5-7%.

Доходы Cisco от продажи оборудования в минувшем финквартале увеличились на 3,4% и достигли $9,448 млрд. При этом сервисная выручка сократилась на 7,6% – до $3,387 млрд.

Согласно прогнозу компании, в четвертом финквартале ее скорректированная прибыль составит 60-70 центов на акцию, а выручка снизится на 1-5,5%.

По итогам всего 2022 фингода ожидается прибыль в диапазоне $2,75-2,85 на акцию при повышении выручки на 2-3%. Три месяца назад предполагалась прибыль в $3,41-3,56 на акцию при росте выручки на 5,5-6,5%.

Котировки акций Cisco рухнули на 12,8% на дополнительных торгах в среду. Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала на 23,7% (до $210 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 17,7%.

Cisco
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