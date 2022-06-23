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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Cisco решила свернуть бизнес в РФ и Белоруссии

Cisco решила свернуть бизнес в РФ и Белоруссии
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc принял решение о постепенном прекращении работы в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании.

В марте компания приостановила все бизнес-операции в этих странах из-за событий на Украине.

Компания сообщила, что окажет поддержку сотрудникам, работающим в России и Белоруссии. Также Cisco планирует связаться с клиентами и партнерами для решения некоторых финансовых вопросов.

Ранее Cisco сообщила, что в третьем квартале 2022 финансового года недополучила $200 млн выручки, или 1,6% от общего дохода, из-за приостановки деятельности в России и Белоруссии, говорится в отчете компании.

Cisco РФ Белоруссия
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