Михельсон выразил надежду на круглогодичное хождение по СМП к зиме 2023-2024 годов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" надеется, что зимой 2023-2024 годов, в крайнем случае - в течение 2024 года, сможет достичь круглогодичного хождения по Северному морскому пути. Такое мнение высказал на форуме "Новые горизонты" российского общества "Знание" глава компании Леонид Михельсон.

"По Северному морскому пути в прошлом году было транспортировано где-то 31-32 млн тонн, из которых 21-22 млн тонн - это были грузы "НОВАТЭКа". Задача, поставленная руководством страны (по увеличению грузооборота по Севморпути - ИФ), выполняется. "Росатомфлот" получил уже первые два уникальных танкера ЛК-60, всего их будет 5. Мы рассчитываем, что зима 2023-2024 годов, крайний срок - 2024 год, мы достигнем круглогодичного хождения по Севморпути", - сказал Михельсон.