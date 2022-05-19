Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Михельсон выразил надежду на круглогодичное хождение по СМП к зиме 2023-2024 годов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" надеется, что зимой 2023-2024 годов, в крайнем случае - в течение 2024 года, сможет достичь круглогодичного хождения по Северному морскому пути. Такое мнение высказал на форуме "Новые горизонты" российского общества "Знание" глава компании Леонид Михельсон.

"По Северному морскому пути в прошлом году было транспортировано где-то 31-32 млн тонн, из которых 21-22 млн тонн - это были грузы "НОВАТЭКа". Задача, поставленная руководством страны (по увеличению грузооборота по Севморпути - ИФ), выполняется. "Росатомфлот" получил уже первые два уникальных танкера ЛК-60, всего их будет 5. Мы рассчитываем, что зима 2023-2024 годов, крайний срок - 2024 год, мы достигнем круглогодичного хождения по Севморпути", - сказал Михельсон.

НОВАТЭК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Близкие "ЛУКОЙЛу" структуры получили контроль в БК "Евразия"

Индийская ONGC заинтересовалась долями Exxon и Shell в "Сахалине-1" и "Сахалине-2"

Орешкин заявил, что курс рубля сейчас стал рыночным после "искусственного" прошлогоднего

Потанин заявил об отсутствии в планах новых M&A в банковской сфере

Потанин заявил об отсутствии в планах новых M&A в банковской сфере

Доллар опустился ниже 62 руб. впервые с 24 января 2020 года

"НОВАТЭК" обращается в суды Польши и ЕС из-за санкций Варшавы

"НОВАТЭК" обращается в суды Польши и ЕС из-за санкций Варшавы

Около половины импортеров газа РФ уже открыли счета в ГПБ для оплаты в рублях

Около половины импортеров газа РФ уже открыли счета в ГПБ для оплаты в рублях

Польша подала новый иск к "Газпрому"

Польша подала новый иск к "Газпрому"

Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC

Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC

Цена нефти Brent поднялась до $110,69 за баррель после падения накануне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });