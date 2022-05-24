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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

Правительство РФ к августу разработает план развития Севморпути до 2035 года

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2022 года разработать и утвердить план развития Северного морского пути на период до 2035 года.

Перечень поручений по итогам совещания по вопросу развития Арктической зоны РФ (состоялось 13 апреля 2022 года) опубликован на сайте Кремля.

В поручении отмечается, что в плане развития СМП необходимо предусмотреть прогнозируемый объем грузопотока по годам с указанием инвестиционных проектов, количество и номенклатуру судов ледокольного флота с учетом его обновления, а также сроки и объем поставок грузовых судов ледового класса, судов аварийно-спасательного флота и комплектующего оборудования. План должен содержать объем и источники финансирования мероприятий.

Президент также поручил правительству в срок до 15 июля подготовить законодательную базу, предусматривающую передачу госкорпорации "Росатом" полномочий по управлению Северным морским путем и организации судоходства в его акватории.

Правительство РФ Северный морской путь Владимир Путин
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