"РуссНефть" перенесла на 20 мая заседание совета директоров

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Заседание совета директоров "РуссНефти", на котором планируется рассмотреть рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, перенесено с 23 на 20 мая, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, также на заседании планируется рассмотреть отчеты об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента компании за I квартал, предварительно утвердить годовой отчет, рассмотреть вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров, дать оценку деятельности совета директоров и комитетов СД "Русснефти" в корпоративном году.

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО за 2021 год составила 32,7 млрд рублей против убытка в 23 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль по РСБУ составила 19,44 млрд рублей против убытка в 14,56 млрд рублей по итогам 2020 года.

Годовое собрание акционеров "Русснефти" состоится 24 июня в заочной форме.

В настоящее время компания выплачивает дивиденды только на привилегированные акции. Летом прошлого года акционеры "Русснефти" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов на "префы" за 2020 год в размере $0,61205 на акцию - как и за 2019 год. Всего на выплату дивидендов на привилегированные акции в прошлом году планировалось направить $60 млн (около 4,3 млрд рублей). Дивиденды в 2016-2018 годы были выплачены также в долларах США - ежегодно в размере около $40 млн ($0,40803 на акцию).

В соответствии с уставом компании, "обязательство по выплате дивидендов может быть по решению собрания акционеров исполнено компанией в долларах США". "В случае предусмотренного валютным законодательством РФ запрета на исполнение выплаты дивидендов в иностранной валюте выплата осуществляется в рублях РФ по курсу ЦБ, установленному на дату фактической выплаты компанией дивидендов", - значится в уставе.

Согласно уставу, владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов в размере, рассчитанном по определенной формуле в зависимости от поправочного коэффициента, определяемого советом директоров компании "с учетом финансового результата отчетного года".

По данным на конец 2021 года, около 33% уставного капитала "Русснефти" принадлежало семье Гуцериевых, которыми она владела через Bradinar Holdings (12,05%), ЗАО "Млада" (7,7%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%), а также Weridge Investments Limited (7,21%). Еще 23,46% капитала компании контролировал трейдер Glencore через Rambero Holding AG. Также долями в УК нефтекомпании владеют принадлежащий Банку России банк "Траст" - 19,23% и ВТБ - 8,48%. В свободном обращении находится 22,56% обыкновенных акций НК (около 17% уставного капитала).