"Русснефть" не смогла провести годовое собрание акционеров

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "Русснефть", назначенное на 24 июня в заочной форме, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума, сообщила компания. О новой дате проведения ГОСА пока ничего не сообщается.

В повестке несостоявшегося собрания значились семь вопросов, основные из которых касались выплаты дивидендов за 2021 год, избрания нового состава совета директоров, утверждения годового отчета, а также годовой бухгалтерской отчетности.

Ранее совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов на привилегированные акции за 2021 год $80 млн (около 4,3 млрд рублей по текущему курсу Банка России - ИФ), или $0,81606 на акцию. Дивиденды на обыкновенные акции СД предложил не выплачивать.

Владельцами привилегированных акций "Русснефти" в настоящее время являются банк "Траст" (16,52%) и ВТБ (8,48%).

По данным на конец 2021 года, около 33% уставного капитала "Русснефти" принадлежало семье Гуцериевых, которыми она владела через Bradinar Holdings (12,05%), ЗАО "Млада" (7,7%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%), а также Weridge Investments Limited (7,21%). Еще 23,46% капитала компании контролировал трейдер Glencore через Rambero Holding AG. Также долями в УК нефтекомпании владеют принадлежащий Банку России банк "Траст" - 19,23% и ВТБ - 8,48%.

В свободном обращении находятся 22,56% обыкновенных акций НК (около 17% уставного капитала).