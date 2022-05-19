Грузовые авиакомпании РФ получат 3 млрд руб. на частичную компенсацию расходов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит около 3 млрд рублей на частичную компенсацию расходов грузовых авиаперевозчиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина в четверг.

"У нас есть уникальные компании с большим опытом работы в этом узком сегменте. Ну, и главное - высококвалифицированный персонал, который недопустимо потерять. Правительство выделит в текущем году на частичную компенсацию их расходов почти 3 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Программа, по его словам, будет действовать в отношении грузовых рейсов, совершенных с апреля по октябрь этого года. Это решение поможет переориентировать имеющийся парк грузовых самолетов на перевозки в интересах российских заказчиков, отметил премьер.

О том, что власти РФ планируют выделить грузовым авиакомпаниям 2,9 млрд руб. на частичное возмещение расходов при выполнении перевозок в апреле-октябре этого года, "Интерфаксу" ранее сообщал источник в одном из федеральных ведомств. Он отмечал, что средства планируется выделить из резервного фонда правительства, а распределяться они будут исходя из фактического грузооборота по 21,19 руб. за тонно-километр. Минтранс направлял соответствующие предложения в финансово-экономический блок правительства, говорил источник в транспортной отрасли.

Как ожидается, субсидии получат авиакомпании группы "Волга-Днепр" (помимо одноименной компании объединяет AirBridgeCargo и "Атран"), "Авиастар-ТУ", "Ерофей", "Авиакон Цитотранс".