AirBridgeCargo увидела возможность возобновить работу в 2025 году

Попавшая под санкции США авиакомпания следит за переменами в геополитике

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Некогда крупнейшая в России грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, приостановившая полеты после введения санкций в 2022 году, допускает возможность возобновления деятельности в 2025 году, сказано в отчетности компании.

"Общество следит за изменениями геополитической ситуации и ожидает, что в 2025 году возникнет возможность для реализации планов по возобновлению операционной деятельности", - сказано в отчете.

Компания продолжает обеспечивать хранение своих 14 Boeing (777, 747-400, 747-8) в соответствии с требованиями производителя, авиавластей и договоров лизинга, ведет переговоры с арендодателями по урегулированию обязательств, а также поиск "партнерств в дружественных России странах", также сказано в отчете.

В отчете за 2023 год AirBridgeCargo также сообщала о "реализации мероприятий" по возобновлению деятельности, при этом речь шла о планах освоения "новых типов воздушных судов". Ранее, в марте 2023-го, в компании заявляли о планах приобрести два российских Ил-96-400Т для запуска рейсов в Китай. Поставки ожидались от лизинговой "Ильюшин Финанс ко" (входит в "Ростех"). После получения первых двух Ил-96 AirBridgeCargo заявляла о готовности расширить заказ до 10 самолетов. Ни одного из них компания так и не получила: сообщалось, что два 96-х были переданы другой грузовой авиакомпании - подконтрольной "Ростеху" Sky Gates Airlines.

AirBridgeCargo, парк которой исторически состоял только из американских Boeing, остановила полеты в марте 2022 года. В августе 2024 года она, а также аффилированные с ней грузоперевозчики "Волга-Днепр" и "Атран" (все три входят в группу "Волга-Днепр") попали под санкции США. В ноябре Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта AirBridgeCargo.

В 2021 году, по данным Росавиации, компания перевезла 639 тысяч тонн грузов (+21%), что составило примерно 43% от всего локального рынка. Основателем группы является Алексей Исайкин.