Утверждена программа льготных кредитов для бизнеса под закупку импортных товаров

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Правительство запустит программу льготного кредитования российских компаний для закупки приоритетных импортных товаров, соответствующее постановление уже подписано, сообщил на заседании кабинета премьер-министр Михаил Мишустин.

"В нынешних условиях многие предприятия вынуждены оперативно перестраивать производственные цепочки, искать новых поставщиков сырья, комплектующих, оборудования, а свободные объемы товаров на рынке встречаются нечасто. Поэтому такая работа сейчас требует значительных усилий и нередко высоких затрат. Чтобы снизить расходы на закупку приоритетной импортной продукции, правительство запускает специальную программу льготного кредитования, соответствующее постановление подписано", - сказал он.

По его словам, стоимость кредитов будет рассчитываться по формуле 30% от ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта.

"В текущих условиях, это немногим больше 7%", - отметил Мишустин, добавив, что разница будет компенсирована банкам за счет субсидий из федерального бюджета.

Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать в течение одного года, для оборудования и средств производства - 3 года.

"Рассчитываем, что такая поддержка поможет предприятиям снизить свои текущие затраты и наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов", - заключил Мишустин.

К приоритетной импортной продукции относятся продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника, уточняется в сообщении правительства.