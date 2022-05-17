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Промышленности РФ предложили помочь льготными кредитами для импорта важных товаров

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В России планируют запустить программу льготного кредитования промышленности для закупки приоритетных импортных товаров, программа будет аналогичной уже действующей в отношении системообразующих предприятий.

"Мы действительно подготовили отдельную программу, которая предусматривает поддержку импортеров приоритетной продукции, необходимой в том числе для поддержания текущей производственной деятельности - по комплектующим, агрегатам, компонентам", - сообщил на брифинге глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Вчера мы уже внесли в правительство пакет документов, предусматривающий выпуск постановления по субсидированию ставки по аналогии с тем, как это было сделано по системообразующим предприятиям, где компенсируется процентная ставка по оборотным кредитам. Здесь будет примерно аналогичный механизм, который сбудет мотивировать компании использовать данный вид поддержки", - пояснил он.

Предполагается, что компаниям будут предоставляться кредиты по ставке в размере 30% от ключевой плюс 3 процентных пункта.

Срок действия программы составит 1 год для закупки товаров под оперативную деятельность, 3 года - под инвестиционные проекты, написали ранее "Ведомости" со ссылкой на проект постановления.

Ожидается, что кредиты на этих условиях будут предоставляться под контракты стоимостью от 3 млн рублей до 10 млрд рублей. Для закупок стоимостью 10-30 млрд рублей льготные кредиты должны будут выдаваться по отдельному решению Минпромторга, более 30 млрд рублей - по решению правительства.

Минпромторг Денис Мантуров
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