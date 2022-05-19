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Инвестдиректор Guggenheim допускает падения Nasdaq на 75% с пикового уровня

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Наблюдаемое в последние дни падение американских фондовых индексов может оказаться лишь началом масштабного обвала, который достигнет своего пика грядущим летом, полагает инвестиционный директор финансовой компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд.

По его мнению, есть вероятность, что индекс Nasdaq Composite к июлю рухнет на 75% с исторического максимума, достигнутого в ноябре прошлого года, а S&P 500 упадет на 45% с январского пика. Пока снижение Nasdaq составляет около 28%, S&P 500 - 18%.

"Это во многом напоминает крах пузыря доткомов", - сказал Майнерд MarketWatch.

Главная причина пессимизма финансиста заключается в том, что Федрезерв послал четкий сигнал, что не намерен прекращать повышение ставки, несмотря на риски для фондовых рынков. Иными словами, центробанк будет ужесточать ДКП "до тех пор, пока они не увидят четкого слома инфляционного тренда", даже если индексы будут падать, считает эксперт.

"Федрезерв мало заботит продолжение того, что я считаю "медвежьим" рынком, - отметил Майнерд. - Если это так, то нас ждет довольно жесткая просадка".

Nasdaq Composite США Guggenheim Partners Скотт Майнерд S&P 500 ФРС
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