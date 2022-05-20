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Инвесторы на прошлой неделе распродавали активы почти всех классов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Инвесторы сократили вложения в большинство классов активов за неделю, завершившуюся 18 мая, за редким исключением американских акций и гособлигаций, показало еженедельное исследование Bank of America Corp. на базе данных EPFR Global.

Отток средств из глобальных фондов, ориентированных на акции, составил $5,2 млрд, тогда как мировые фонды облигаций потеряли за неделю $12,3 млрд. Также инвесторы снизили вложения в фонды денежных средств и золота.

Фонды, инвестирующие в американские акции, зафиксировали небольшой приток средств в размере $0,3 млрд. Также инвесторы увеличили вложения в US Treasuries. Между тем отток инвестиций из европейских акций продолжается уже 14 недель подряд.

Капитализация мировых рынков акций упала почти на $12 трлн с мартовского пика, поскольку инвесторы продавали наиболее рисковые активы на опасениях растущей инфляции и увеличения ставок центробанков, отметили аналитики BofA.

На прошлой неделе фаворитами у инвесторов стали акции коммунальных предприятий и компаний в сфере недвижимости, тогда как бумаги финансовых и энергетических компаний, а также производителей материалов зафиксировали отток вложений.

Аналитик BofA Майкл Хартнетт отметил, что по итогам 19 "медвежьих" рынков, наблюдавшихся в США за последние 140 лет, индекс S&P 500 в среднем падал на 37,3%, а сам спад длился в среднем 289 дней. Если наблюдаемая сейчас распродажа будет соответствовать средним значениям, то закончится "медвежий" рынок в октябре, когда S&P 500 опустится до 3000 пунктов, или на 23% с текущего значения.

"Новым оптимистичным сценарием для S&P 500 является отметка в 3600 пунктов", - считает аналитик. При таком сценарии индикатор снизится на 7,7% с текущего уровня.

Bank of America EPFR Global США US Treasuries Майкл Хартнетт
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