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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Страховщик Zurich уйдет с рынка РФ, продаст бизнес локальному менеджменту

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Zurich Insurance Group уходит с российского рынка, говорится в сообщении швейцарской страховой группы.

АО "СК "Цюрих" приобретает группа из 11 менеджеров российской компании. Ее бренд при этом будет изменен.

Бизнес Zurich в РФ в основном был связан с обслуживанием глобальных клиентов группы на локальном рынке. Объем страховых премий за 2021 год составил $34 млн, из них только $3 млн принесли российские клиенты.

Zurich Insurance Group
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