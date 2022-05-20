Arconic продаст бизнес в России и готовится потерять до $500 млн

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель алюминиевой продукции Arconic Inc. намерен продать российский бизнес. В компании ожидают, что связанные с этим потери составят до $500 млн, говорится в ее пресс-релизе.

"Мы провели оценку стратегических альтернатив с учетом ограничений, наложенных на наши операции российским правительством, и в результате продолжающегося спора с Федеральной антимонопольной службой (ФАС)", - отметил Arconic.

В результате принято решение продать предприятие в Самаре.

"К сожалению, конфликт на Украине сделал наши операции в России невозможными. Мы по-прежнему отдаем приоритет безопасности и благополучию наших более чем 3 тысяч сотрудников и их семей", - говорится в пресс-релизе.

Arconic была выделена в 2016 году из алюминиевого гиганта Alcoa Corp. АО "Арконик СМЗ" (бывший Самарский металлургический завод) с 2005 года входит в состав Arconic. Предприятие выпускает широкий ассортимент прокатной, прессовой и кузнечно-штампованной продукции.