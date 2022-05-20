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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:37

Правительство выделит 149 млрд рублей регионам на строительство школ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство выделит более 149 млрд рублей 64 регионам на строительство школ, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-слуба правильства.

Деньги выделяются по завершинии третьего этапа отбора по строительству школ. В 64 регионах, которые получат субсидии, будут построены 167 новых школ и будет создано более 159,5 тысячи дополнительных учебных мест. Частично строительство профинансируют и бюджеты регионов, а также инвесторы.

Первый этап отбора проектов проходил прошлой весной, по его итогам на строительство новых школ правительство распределило между регионами 53,7 млрд рублей.

Второй этап завершился в сентябре, тогда было распределено более 74,3 млрд рублей. Дополнительный отбор в рамках второго этапа проводился в конце года. По его итогам было распределено более 35,8 млрд рублей.

"Всего в 2022-2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 312,8 млрд рублей в рамках государственной программы "Развитие образования", - напомнили в правительстве.

Правительство Михаил Мишустин
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