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Правительство выделит более 4,5 млрд рублей на достройку школ в восьми регионах

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Правительство направит более 4,5 млрд рублей на завершение строительства школ в восьми регионах страны и дополнительно один миллиард - на развитие инфраструктуры детского отдыха, сообщает сайт кабинета министров.

"Выделяются значительные ресурсы, которые позволяют создавать дополнительные места в системе образования общего, сегодня перераспределим более 4,5 млрд рублей между регионами, эти финансы помогут ускорить ввод почти 5 тысяч новых учебных мест в восьми субъектах РФ", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Новые учебные заведения появятся в поселке Баянгол в Бурятии, Омске, республиках Калмыкия, Марий-Эл, Мордовия, Ставропольском крае, Ярославской и Ульяновской областях.

"Еще один вопрос - это улучшение условий для детского отдыха. Мы подробно обсуждали этот вопрос с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко на встрече с сенаторами, она очень внимательно относится к этому вопросу. В нашей стране ежегодно действуют около 40 тысяч организаций, где ребята проводят свои каникулы", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что в 2023 году по поручению президента в бюджете заложен один миллиард рублей на возведение около 50 жилых помещений для детей в 15 регионах, где уже в этом сезоне смогут разместиться свыше 12 тысяч детей. "Программа действует на условиях софинансирования с российскими субъектами и оказалась очень востребованной. Удвоим ее финансирование, дополнительно направим еще один миллиард рублей. Так что, до конца года в 30 регионах появится около 100 новых зданий, и в них ежегодно будут отдыхать более 20 тысяч детей и подростков", - сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин Правительство
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