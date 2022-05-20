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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Экономические стимулы в Китае в 2022 году превысили $5 трлн

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Меры поддержки экономики, объявленные властями КНР в условиях новой волны COVID-19 и карантинных ограничений, обеспечат вливания порядка 35,5 трлн юаней ($5,3 трлн) в экономику страны в этом году, подсчитало агентство Bloomberg.

Такой объем стимулирования, однако, меньше, чем был в 2020 году, в первую волну пандемии, и, поскольку основная часть мер была объявлена до введения жестких локдаунов в ряде городов страны, эксперты не исключают, что Пекин продолжит наращивать стимулы.

"Основа политики в текущем году - это бюджетные расходы и государственные инвестиции, в то время как Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) пока играет лишь поддерживающую роль, - отмечает экономист Bloomberg Economics Дэвид Цюй. - Потенциал наращивания бюджетных стимулов, которые сейчас более эффективны, сохраняется".

В первом квартале текущего года ВВП КНР увеличился на 4,8%, и власти страны по-прежнему обещают достичь цели экономического роста на 5,5%, поставленной на этот год. Однако тот факт, что они придерживаются политики нулевой толерантности к COVID-19, заставляет экспертов сомневаться в такой возможности.

Основная часть мер поддержки китайской экономики в текущем году приходится на бюджетные стимулы: власти страны закладывают в бюджет расходы на 26,7 трлн юаней, что почти на 2 трлн юаней больше, чем в 2021 году. Стимулы еще на 3,65 трлн юаней включают налоговые льготы и выпуск специальных инфраструктурных бондов местными органами власти.

Китайский центробанк в пятницу неожиданно снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на пять лет на 15 базисных пунктов, до 4,45% с 4,6%. Снижение ставки стало максимальным с момента проведения реформы ставок в 2019 году.

Ставка по кредитам сроком на год была оставлена на уровне 3,7%. В текущем году она была снижена один раз – в январе (на 10 б.п.).

В апреле НБК также уменьшил норму резервирования для банков, что, как ожидается, высвободит ликвидность в объеме порядка 530 млрд юаней.

Среди других инструментов, используемых китайским ЦБ, - программы предоставления дешевых займов коммерческим банкам для целевого кредитования малого бизнеса и отраслей экономики, наиболее серьезно пострадавших от COVID-19. В рамках этих программ вливания в экономику в 2022 году, по данным Bloomberg, составят 520,6 млрд юаней.

Китай
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