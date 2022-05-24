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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Народный банк Китая призвал банки увеличить кредитование ради поддержки экономики

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Народный банк Китая призвал банки усилить поддержку реальной экономики и удовлетворить спрос на кредиты, поскольку экономика страны сталкивается с неблагоприятным давлением. Об этом представители регулятора заявили на встрече с представителями 24 крупных финансовых организаций, пишет The Wall Street Journal.

Регулятор попросил их "сделать все возможное для стабилизации основ экономики", говорится в заявлении НБК.

Он призвал банки в полной мере использовать различные инструменты и поддерживать качественный экономический рост за счет надлежащего увеличения кредитования. Чтобы предотвратить долгий спад на рынке недвижимости ЦБ попросил фининституты сохранить устойчивый рост кредитования в этой сфере.

В качестве ключевых направлений для финансовой поддержки НБК назвал такие сектора, как малый бизнес, "зеленая" энергетика, технологические инновации, энергоснабжение и инфраструктура. Он также поручил банкам пролонгировать и отложить погашение кредитов для малого бизнеса, водителей грузовиков и частных лиц, сильно пострадавших от пандемии, при этом ускорив выдачу кредитов предприятиям и частным лицам.

"Крупные финансовые учреждения должны выполнять свои обязанности, использовать все ресурсы, чтобы эффективно реагировать на спрос на кредиты", - говорится в сообщении НБК.

Он заявил, что поддержит банки в снижении стоимости финансирования, а также усилит помощь малому бизнесу, чтобы стабилизировать экономику и рабочие места.

"Негативное давление в экономике продолжает усиливаться, многие рыночные субъекты испытывают трудности, а работа с деньгами и кредитами стала более сложной, мрачной и неопределенной", - сообщается в заявлении НБК.

Китай Народный банк Китая
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