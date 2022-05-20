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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Ритейлер "Связной" назначил нового президента

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президентом ритейлера мобильной техники "Связной" станет Алексей Вуколов, до сих пор занимавший должность старшего вице-президента по коммерческой и операционной деятельности, сообщила пресс-служба компании.

Вуколов сменит в должности президента Максима Онищенко, который принял решение сфокусироваться на собственных проектах.

Вуколов работает в "Связном" больше 18 лет. Своей главной задачей в новой должности он назвал "повышение эффективности и адаптацию бизнес-модели к новым рыночным условиям, а также развитие бренда "Связной", который должен ассоциироваться у потребителя с высоким качеством услуги и вызывать доверие".

Федеральная розничная сеть "Связного" насчитывает более 2,6 тысячи магазинов в 1,1 тысячи российских городов. Также "Связной" оказывает финансовые услуги и развивает сеть продаж техники Apple под брендом Cstore. В начале марта Apple прекратила продажи своей техники в России.

Связной Алексей Вуколов Максим Онищенко Cstore Apple
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