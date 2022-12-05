"Мегафон" продал свою долю в "Связном"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" продало свою долю в сотовом рителере "Связной", сообщил РБК гендиректор оператора Хачатур Помбухчан.

"Все, что могу сказать: мы больше не акционеры "Связного", и наше решение с работой и с эффективностью самого "Связного" никак не связано", - сказал Помбухчан, отметив, что компания довольна сделкой.

При этом он не назвал конкретную сумму, покупателя и другие детали.

По его словам, за последние несколько лет "Мегафон" активно продвинулся в развитии собственной розничной сети, она полностью закрывает потребности оператора.

Еще одной причиной сделки он назвал то, что "Связной" не имеет отношения к телекоммуникационному рынку, но фокус на эту компанию "отнимает время, усилия команды и является бесполезным". При этом "Мегафон" сохранил коммерческие и партнерские контракты с ритейлером, добавил глава оператора.

"Мегафон" стал совладельцем "Связного" в 2018 году, получив 25% + 1 акция и два места в совете директоров, в результате сделки по объединению ритейлера с "Евросетью", 100% которой оператор консолидировал несколькими месяцами раньше.

Сеть "Связной" насчитывает более 2,6 тысячи магазинов в 1,1 тысячи городов России, указано на сайте компании. По данным сервиса СПАРК, 69,25% сети "Связной" принадлежит кипрской DTsretail Ltd, еще 24,8% - нидерландской Euroset Holding N.V. У ритейлера есть дочерняя компания "Связной Сервис" (сеть авторизированных сервисных центров), в которой ему принадлежит 50%. По итогам 2021 года выручка "Связного" составила - 105,4 млрд рублей, чистая прибыль - 15,2 млн рублей.

После начала военной операции на Украине ряд производителей техники прекратил поставки в Россию. К июлю этого года "Связной" получил судебные иски на сумму 14,2 млрд рублей за невыполнение обязательств по различным контрактам. Среди истцов были Совкомбанк, Альфа-банк, дистрибьютор техники "Мерлион", "Вымпелком" (оказывает услуги под брендом "Билайн") и т.д., напоминает РБК.

1 декабря Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Совкомбанком и "Связным". Банк требовал взыскать с ритейлера около 2,9 млрд рублей. Как указано в вынесенном решении, "Связной" должен будет выплатить Совкомбанку около 2,6 млрд рублей несколькими платежами до конца 2025 года. Ритейлер также обязан не менять состав участников и структур владения без согласования с Совкомбанком, не выплачивать дивиденды, не предоставлять займы, гарантии и поручительства в сумме более 200 млн рублей в год, не уменьшать уставный капитал, не совершать сделки по отчуждению имущества, составляющего более 5% активов ответчика, за исключением сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности по реализации товаров.