Депозитарий получил средства на погашение еврооблигаций РФ в долларах и евро
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонов по евробондам Россия-2026 и Россия-2036 в долларах и евро, сообщил Минфин РФ.
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Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн и 2036 году в сумме 26,5 млн евро получены платежным агентом по еврооблигациям - НРД, говорится в сообщении.
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, отмечает министерство.