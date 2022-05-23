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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

ВЭБ выплатил купоны по двум выпускам долларовых евробондов в рублях

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ВЭБ, находящийся под блокирующими санкциями, 23 мая перечислил в полном объеме средства для выплат купонного дохода по двум выпускам еврооблигаций, номинированным в долларах, платежи на общую сумму, эквивалентную $68,2 млн, осуществлены в российских рублях, сообщила госкорпорация.

В отсутствие возможности осуществлять выплаты в иностранной валюте с использованием зарубежной платежной инфраструктуры перечисление средств в целях обслуживания долга по еврооблигациям осуществлено в порядке, установленном указом президента РФ от 5 марта, говорится в сообщении.

Средства в рублях перечислены в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на дату платежа, отмечает ВЭБ.

Обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполнены путем перечисления средств в российских рублях через российские депозитарии, перед иными иностранными держателями - путем перечисления средств на счет типа "С", открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon, London Branch, в Национальный расчетный депозитарий (НРД).

"Насколько нам известно, в российские депозитарии не поступало отказов инвесторов от получения купонных выплат согласно описанному выше порядку. Акцепт инвесторами осуществленных платежей свидетельствует об отсутствии претензий держателей по исполненным ВЭБ.РФ обязательствам по еврооблигациям", - подчеркивается в сообщении госкорпорации.

На май у ВЭБа приходились купонные выплаты по долларовым еврооблигациям с погашением в 2023 и 2025 годах.

Российские эмитенты имеют право осуществлять выплаты по валютному долгу в рублях - эта возможность предусмотрена указом президента РФ от 5 марта. При такой схеме инвесторы из стран, присоединившихся к санкциям против России, получают свои рублевые выплаты на специальные счета типа "С", конвертировать с них средства в валюту можно будет только с разрешения российских властей.

Ранее выплаты в рублях по валютным еврооблигациям уже осуществляли подпавшие под блокирующие санкции ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк и Альфа-банк.

ВЭБ.РФ
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