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Банк России подтвердил, что отменит запрет на короткие продажи с 1 июня

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Банк России подтвердил, что с 1 июня отменит запрет на короткие продажи на биржевом рынке и на покупку валюты с плечом.

Отмена запрета на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты с плечом принята в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Одновременно ЦБ решил временно уменьшить размер "кредитного плеча" (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

Ранее об отмене запрета коротких продаж сообщили "Тинькофф инвестиции" и "ВТБ Мои инвестиции", ссылаясь на предписание регулятора.

Запреты на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты "с плечом" вводились в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и для защиты прав и законных интересов инвесторов с 24 и с 27 февраля 2022 года соответственно.

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