Нацбанк Украины отменил ограничение курса продажи валюты

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Нацбанк Украины с 21 мая отменит ограничение, по которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального курса не более чем на 10%.

Соответствующее постановление правления НБУ опубликовано на сайте регулятора.

НБУ отменил и аналогичные ограничения на установление курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.

"Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте", - приводятся в сообщении пресс-службы регулятора слова заместителя главы НБУ Юрия Гелетия.

Кроме того, НБУ вдвое понизил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных средств с гривневых счетов, открытых в украинских банках, - до 50 тысяч гривен со 100 тысяч гривен. Это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит, защитить международные резервы Украины, объяснил регулятор.

С валютных счетов, открытых в украинских банках, граждане и далее смогут снимать за границей наличные в пределах ежедневного лимита в 100 тысяч гривен, уточнил НБУ.

Кроме того, изменения не касаются использования платежных карт за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг - большинство из них можно и дальше осуществлять без ограничений.

Своим постановлением НБУ также запретил банкам проводить операции, нарушающие введенные центробанком ограничения или способствующие их обходу.

Помимо этого банкам временно запрещено переводить средства в целях предоставления кредитов нерезидентам (кроме финансовых учреждений), предоставлять кредиты юрлицам в нацвалюте для погашения кредитов в инвалюте, а также изменять валюту исполнения кредитных договоров, заключенных с юрлицами (кроме банков), из инвалюты на гривну.

Соответствующие изменения также призваны ограничить возможности непродуктивного оттока капитала и сохранить золотовалютные резервы на достаточных уровнях, уточнятся в сообщении НБУ.

Официальный курс на 20 мая - 29,25 гривны/$1.