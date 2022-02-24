Нацбанк Украины приостановил работу валютного рынка кроме продажи валюты

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины приостановил работу валютного рынка Украины кроме продажи валюты, сообщил глава центробанка Кирилл Шевченко.

"Приостанавливаем работу валютного рынка Украины, помимо операций продажи иностранной валюты. Курс иностранных валют зафиксирован на уровне официального курса на 24 февраля 2022 года", - сказал он в видеообращении.

НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничения по сумме сроком до года, сообщил глава центробанка.

"Также НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничения по сумме сроком до года с возможностью прологнации еще на один год", - добавил он.

Президент Владимир Путин утром 24 февраля начал военную операцию против Украины.