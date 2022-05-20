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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

"Магнит" прекратит листинг GDR на Лондонской бирже

"Магнит" прекратит листинг GDR на Лондонской бирже
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" направил JPMorgan Chase Bank, N.A. уведомление о прекращении депозитарного соглашения и программы GDR.

В соответствии с законом 114-ФЗ, компания направила в Минфин заявление о продолжении обращения GDR за пределами РФ и 20 мая получила решение об отказе в удовлетворении заявления, говорится в сообщении "Магнита".

GDR ритейлера обращаются на Лондонской фондовой бирже, акции - на Московской бирже.

Закон N 114-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты РФ", вступивший в силу 27 апреля, запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих DR.

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