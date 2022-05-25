Аналитики BCS GM связали судьбу листинга DR российских компаний с размером free float

"Мы изучили программы депозитарных расписок (DR) на акции компаний, которые либо находятся под нашим аналитическим покрытием, либо высоколиквидны. На данный момент почти треть всех ликвидных DR получили бессрочное разрешение на сохранение программы, а еще четверть - временное одобрение на срок от двух месяцев до двух с половиной лет. Мы считаем, что при принятии этих решений важную роль сыграл размер программы DR: бессрочные разрешения получили компании с долей программы депозитарных расписок во free float примерно 50%, в то время как компании с долей 24% одобрения не получили", - говорится в обзоре инвестбанка.

Как считают эксперты, высокий процент одобрения заявок на сохранение программ депозитарных расписок среди российских компаний (почти 60% заявок были удовлетворены, некоторые лишь на время) позитивен для настроений инвесторов.

"Порядка 40% программ депозитарных расписок должны быть конвертированы в локальные акции, что в какой-то момент принесет дополнительную ликвидность на внутреннем рынке при условии, что будет восстановлена инфраструктура для торговли иностранных инвесторов через спецсчета ("Московская биржа" ориентирует на конец июня). В то же время относительно высокий процент одобрения (все же 60% бессрочных или временных разрешений - это достаточно много) и намерения корпораций сохранить программы расписок - хороший знак, на наш взгляд, поскольку остается открытой дверь для иностранных инвесторов", - пишут они.

Статус программ депозитарных расписок в России*

Бессрочное разрешение Временное разрешение Прекращение программы Компания Компания Срок Компания Мечел En+ до 2,5 лет Аэрофлот НЛМК Норникель до 1 года Газпром НОВАТЭК АФК "Система" до 1 года Газпром нефть ФосАгро Лента до 1 года ЛУКОЙЛ Полюс МТС до 2 месяцев Магнит Северсталь ММК Сургутнефтегаз Ростелеком Татнефть РусГидро

* - таблица приводится из отчета BCS GM