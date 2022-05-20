Правительство предписало не выплачивать дивиденды по акциям Сбербанка за 2021 г.

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ дало распоряжение Минфину при подготовке директив для участия в заседании наблюдательного совета Сбербанка, а также при формировании позиции акционера – Российской Федерации – не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции с целью обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

ЦБ в апреле рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.

США 6 апреля 2022 года ввели в отношении Сбербанка и ряда подконтрольных ему компаний блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Согласно дивидендной политике до 2023 года Сбербанк планировал направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Сбербанк в 2021 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза - до 1,246 млрд рублей с 760,3 млрд рублей прибыли в 2020 году. По РСБУ чистая прибыль Сбербанка без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2021 году выросла в 1,6 раза - до 1,237 трлн рублей.

По итогам 2020 года Сбербанк направил на дивиденды 55,9% чистой прибыли по МСФО, или 422,38 млрд рублей (18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию).

Контролирующим акционером Сбербанка (50% плюс 1 акция) является правительство РФ.